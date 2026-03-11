Jumping de Rodez au Domaine de Combelles Le Monastère
Jumping de Rodez au Domaine de Combelles Le Monastère jeudi 30 avril 2026.
Jumping de Rodez au Domaine de Combelles
Chemin de Combelles Le Monastère Aveyron
Le Jumping vous donne rendez-vous du 30 avril au 3 mai au Domaine de Combelles ! Cavaliers clubs, amateurs et professionnels s’affronteront lors de belles épreuves dotées de 16 500 €. Restauration sur place et présence de nombreux partenaire.
Le Jumping de Rodez revient au Domaine de Combelles du 30 avril au 3 mai pour quatre jours de sport et de spectacle ! Cavaliers de clubs, amateurs et professionnels s’affronteront lors de nombreuses épreuves avec une dotation totale de 16 500 €. Venez profiter d’un événement équestre convivial au cœur de l’Aveyron, avec restauration sur place et la présence de nombreux partenaires pour animer ces journées de compétition. .
Chemin de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 30 00 contact@combelles-equitation.fr
English :
The Jumping event takes place from April 30 to May 3 at the Domaine de Combelles! Club, amateur and professional riders will be competing in a series of beautiful events with a prize fund of ?16,500. On-site catering and numerous partners.
