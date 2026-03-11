Jumping de Rodez au Domaine de Combelles

Le Jumping de Rodez revient au Domaine de Combelles du 30 avril au 3 mai pour quatre jours de sport et de spectacle ! Cavaliers de clubs, amateurs et professionnels s’affronteront lors de nombreuses épreuves avec une dotation totale de 16 500 €. Venez profiter d’un événement équestre convivial au cœur de l’Aveyron, avec restauration sur place et la présence de nombreux partenaires pour animer ces journées de compétition. .

Chemin de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 30 00 contact@combelles-equitation.fr

English :

The Jumping event takes place from April 30 to May 3 at the Domaine de Combelles! Club, amateur and professional riders will be competing in a series of beautiful events with a prize fund of ?16,500. On-site catering and numerous partners.

L’événement Jumping de Rodez au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)