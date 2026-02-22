Jumping des Pluies DOMAINE DE SERS Pau
Jumping des Pluies DOMAINE DE SERS Pau vendredi 24 avril 2026.
Jumping des Pluies
DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
JUMPING DES PLUIES
COMPÉTITIONS ÉQUESTRES NATIONALES AU DOMAINE DE SERS DURANT 3 JOURS.
DIMANCHE 26 AVRIL GRAND PRIX 1M35
VILLAGE EXPOSANTS
PARKING ET ENTRÉE GRATUITE .
DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bse.organisation@gmail.com
English : Jumping des Pluies
L’événement Jumping des Pluies Pau a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pau