Jumping des Pluies DOMAINE DE SERS Pau vendredi 24 avril 2026.

DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26

2026-04-24

JUMPING DES PLUIES
COMPÉTITIONS ÉQUESTRES NATIONALES AU DOMAINE DE SERS DURANT 3 JOURS.
DIMANCHE 26 AVRIL GRAND PRIX 1M35
VILLAGE EXPOSANTS
PARKING ET ENTRÉE GRATUITE   .

bse.organisation@gmail.com

