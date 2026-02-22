Jumping des Pluies DOMAINE DE SERS Pau

Jumping des Pluies

DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

JUMPING DES PLUIES

COMPÉTITIONS ÉQUESTRES NATIONALES AU DOMAINE DE SERS DURANT 3 JOURS.

DIMANCHE 26 AVRIL GRAND PRIX 1M35

VILLAGE EXPOSANTS

PARKING ET ENTRÉE GRATUITE .

DOMAINE DE SERS Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bse.organisation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jumping des Pluies

L’événement Jumping des Pluies Pau a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pau