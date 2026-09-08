Informations pratiques

Saint-Lô

Jumping International 4 ****

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-25

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-25

Rendez-vous du 25 au 29 novembre prochain au pôle hippique de Saint-Lô !

Le jumping international de Saint-Lô attire chaque année un public de passionnés, de familles et d’amateurs d’équitation, offrant une opportunité unique d’assister aux épreuves de saut d’obstacles de haut niveau !

Proposé par Saint-Lô Cheval Organisation. Restauration sur place. .

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 42 51 meeting.automne.stlo@gmail.com

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English : Jumping International 4 ****

L’événement Jumping International 4 **** Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Lô