Jumping International CSI Saint-Lô

Rendez-vous du 23 au 26 octobre prochain au pôle hippique de Saint-Lô !

Le jumping international de Saint-Lô attire chaque année un public de passionnés, de familles et d’amateurs d’équitation, offrant une opportunité unique d’assister aux épreuves de saut d’obstacles de haut niveau !

Adulte jeudi 10€ / vendredi 10€ / Samedi 15€ / Dimanche 18€

Pass week-end 30€

Pass 4 jours 38€

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Proposé par Saint-Lô Cheval Organisation.

Entrée payante.

Restauration sur place. .

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 42 51 meeting.automne.stlo@gmail.com

