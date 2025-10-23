Jumping International CSI Saint-Lô
Jumping International CSI Saint-Lô jeudi 23 octobre 2025.
Jumping International CSI
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-23
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-23
Rendez-vous du 23 au 26 octobre prochain au pôle hippique de Saint-Lô !
Le jumping international de Saint-Lô attire chaque année un public de passionnés, de familles et d’amateurs d’équitation, offrant une opportunité unique d’assister aux épreuves de saut d’obstacles de haut niveau !
Adulte jeudi 10€ / vendredi 10€ / Samedi 15€ / Dimanche 18€
Pass week-end 30€
Pass 4 jours 38€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Proposé par Saint-Lô Cheval Organisation.
Entrée payante.
Restauration sur place. .
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 42 51 meeting.automne.stlo@gmail.com
English : Jumping International CSI
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jumping International CSI Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Saint-Lô