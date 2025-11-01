Jumping International de Bordeaux 2026 Parc des Expositions de Bordeaux Bordeaux

Jumping International de Bordeaux 2026 5 – 8 février 2026 Parc des Expositions de Bordeaux Gironde

Début : 2026-02-05T10:00:00 – 2026-02-05T20:00:00

Fin : 2026-02-08T10:00:00 – 2026-02-08T20:00:00

Jumping International de Bordeaux 2026 : l’excellence équestre

Pendant 4 jours, ce grand rendez-vous met le sport en haut de l’affiche et proposera à son public de passionnés le meilleur des trois disciplines : le saut d’obstacles, le concours complet via le cross indoor et une plus traditionnelle, mais tout autant sportive l’attelage, avec les meilleurs cavaliers du circuit international !

Mais le Jumping International de Bordeaux ne se résume pas seulement à l’excellence sportive, c’est aussi un événement incontournable équestre à 360° :

Un show équestre en ouverture le jeudi 5 février : avec cette année le grand spectacle Rêve(s), une création originale accompagnée par les musiciens de l’ONBA (Orchestre National Bordeaux Aquitaine). Cette œuvre mettra en scène l’univers magique d’une petite fille ouvrant son coffre à jouets et plongera le public dans un monde suspendu. Le tout mis en beauté par la grâce de 19 chevaux et de 15 artistes talentueux.

Le Salon du Cheval

Une nouveauté fait également son entrée sur le Salon au Jumping International de Bordeaux : Le concours de Dressage de niveau International 4 étoiles (CDI-4*). Douze couples cheval-cavalier nationaux seront en lice pour offrir aux spectateurs bordelais des reprises d’un niveau technique et artistique exceptionnel, jugées par un jury international.

Le Salon du Cheval pour toute la famille, l’occasion de découvrir les dernières tendances et équipements du monde du cheval et un programme de démonstrations et d’animations pour petits et grands sur la Carrière Silvana. Au plus près du sport, la piste Baloubet accueillera de son côté les compétitions de la région des circuits amateurs et poney.

Rendez-vous du 5 au 8 février 2026 au Parc des Expositions de Bordeaux.

Réservation en ligne : https://billetterie.jumping-bordeaux.com/

Pour plus d’informations : https://www.jumping-bordeaux.com/

Parc des Expositions de Bordeaux Cours Charles Bricaud, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Du 5 au 8 février 2026, le Jumping International de Bordeaux revient avec son sport de haut niveau qui fait vibrer Bordeaux avec bien évidemment la Coupe du Monde FEI Longines le samedi 7 février ! sport equestre