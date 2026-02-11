Jumping International de Bourg en Bresse Ainterexpo Bourg-en-Bresse
Jumping International de Bourg en Bresse Ainterexpo Bourg-en-Bresse mercredi 6 mai 2026.
Jumping International de Bourg en Bresse
Ainterexpo 25 Av. du Maréchal Juin Bourg-en-Bresse Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 12:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez vivre 5 jours de grand sport au Jumping international de Bourg en Bresse! Une entrée gratuite, un village exposant, des offres diverses de restauration, des animations pour les grands et les petits, et des nocturnes tous les soirs!
.
Ainterexpo 25 Av. du Maréchal Juin Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@csi-bourg.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy 5 days of great sport at the Jumping International de Bourg en Bresse! Free admission, an exhibitors’ village, a wide range of food and drink, entertainment for young and old, and evening shows every night!
L’événement Jumping International de Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-02-11 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme