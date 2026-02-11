Jumping International de Bourg en Bresse Ainterexpo Bourg-en-Bresse

Jumping International de Bourg en Bresse

Ainterexpo 25 Av. du Maréchal Juin Bourg-en-Bresse Ain

Début : 2026-05-06 12:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-06

Venez vivre 5 jours de grand sport au Jumping international de Bourg en Bresse! Une entrée gratuite, un village exposant, des offres diverses de restauration, des animations pour les grands et les petits, et des nocturnes tous les soirs!

Ainterexpo 25 Av. du Maréchal Juin Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@csi-bourg.com

English :

Come and enjoy 5 days of great sport at the Jumping International de Bourg en Bresse! Free admission, an exhibitors’ village, a wide range of food and drink, entertainment for young and old, and evening shows every night!

