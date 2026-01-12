Jump’o Land Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil

Jump’o Land

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

La fête pour petits et grands.

1000 m² de jeux gonflables dans un espace couvert et chauffé.

Structures gonflables, jeux en bois, maquillages, confiseries et de nombreuses autres animations.

Tarifs

6 € pour les enfants

2.50 € pour les adultes

Et gratuit pour les moins de 2 ans .

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 65 68 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jump’o Land

L’événement Jump’o Land Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Destination Pays Bigouden