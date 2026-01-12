Jump’o Land Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil
Jump’o Land Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil samedi 28 février 2026.
Jump’o Land
Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
La fête pour petits et grands.
1000 m² de jeux gonflables dans un espace couvert et chauffé.
Structures gonflables, jeux en bois, maquillages, confiseries et de nombreuses autres animations.
Tarifs
6 € pour les enfants
2.50 € pour les adultes
Et gratuit pour les moins de 2 ans .
Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 65 68 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jump’o Land
L’événement Jump’o Land Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Destination Pays Bigouden