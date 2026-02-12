Jumpoland Châteauneuf-du-Faou

Jumpoland

Gymnase Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Jumpoland parc éphemères: structures gonflables et jeux en bois et de nombreuses autres animations les 7 et 8 mars de 10h à 18h au Gymnase Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou

> buvette

> petite restauration

> crêpes sucrées et salées

> confiseries

6€ pour les enfants de 14 ans

2,50€ pour les adultes et gratuit pour les de 2 ans

Contact et renseignements: Jumpo’clown au 02 98 65 68 02

Organisé par l’APE Paul Sérusier .

Gymnase Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 65 68 02

