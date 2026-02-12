Jumpoland Châteauneuf-du-Faou
Jumpoland Châteauneuf-du-Faou samedi 7 mars 2026.
Jumpoland
Gymnase Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Jumpoland parc éphemères: structures gonflables et jeux en bois et de nombreuses autres animations les 7 et 8 mars de 10h à 18h au Gymnase Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou
> buvette
> petite restauration
> crêpes sucrées et salées
> confiseries
6€ pour les enfants de 14 ans
2,50€ pour les adultes et gratuit pour les de 2 ans
Contact et renseignements: Jumpo’clown au 02 98 65 68 02
Organisé par l’APE Paul Sérusier .
Gymnase Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 65 68 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jumpoland
L’événement Jumpoland Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-02-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou