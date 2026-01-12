Jumpoland Salle Omnisports Pouldreuzic
Jumpoland Salle Omnisports Pouldreuzic dimanche 1 février 2026.
Jumpoland
Salle Omnisports Hent Kreisker Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Jumpoland arrive à Pouldreuzic !
Une journée 100 % fun pour les enfants
Au programme
– Structures gonflables
– Jeux en bois
– Buvette, crêpes, petite restauration et confiseries
Une belle sortie familiale à ne pas manquer !
Événement organisé par l’APEL Notre-Dame de Lorette Pouldreuzic .
Salle Omnisports Hent Kreisker Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 65 68 02
