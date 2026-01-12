Jumpoland Salle Omnisports Pouldreuzic

Jumpoland

Salle Omnisports Hent Kreisker Pouldreuzic Finistère

Début : 2026-02-01

Jumpoland arrive à Pouldreuzic !

Une journée 100 % fun pour les enfants

Au programme

– Structures gonflables

– Jeux en bois

– Buvette, crêpes, petite restauration et confiseries

Une belle sortie familiale à ne pas manquer !

Événement organisé par l’APEL Notre-Dame de Lorette Pouldreuzic .

Salle Omnisports Hent Kreisker Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne

