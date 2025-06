Jungle Bells – Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes 11 juillet 2025 13:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-11 13:00 –

Gratuit : oui Tout public

Écrivain-voyageur et reporter en tongs, l’auteur nantais Guillaume Jan est tombé sous le charme de la forêt du bassin du Congo dès son premier périple en 2008. De ce premier voyage naît Le Baobab de Stanley, premier d’une série d’ouvrages nourris par de nombreuses escapades dans les méandres de la canopée équatoriale. Au fil de ses récits, il entremêle la violence du présent avec la splendeur du passé.Il en lit quelques extraits, bercé par les trouvailles sonores de son ami Éric Pasquereau, nantais également et guitariste chez Papier Tigre, Clap Trap ou Patriotic Sunday. Durée : 45 minutes Où ? Jardin des Plantes, allée des tulipiers (allée centrale)????? En cas de pluie : Repli dans la serre de l’île aux Palmiers. Informations à partir de 11H30. Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/