JUNGLE CATS Le Barcarès 7 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

JUNGLE CATS Place de la Martinique Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-07 21:00:00

fin : 2025-07-07 23:00:00

2025-07-07

Dans le cadre des Lundis du Jazz, vibrez au son des Jungle Cats une soirée enflammée vous attend, entre groove, swing et ambiance envoûtante sous les étoiles !

Place de la Martinique

Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

As part of the Lundis du Jazz series, vibrate to the sound of the Jungle Cats: a fiery evening of groove, swing and enchantment under the stars awaits you!

German :

Im Rahmen der Lundis du Jazz vibrieren Sie zu den Klängen der Jungle Cats: Es erwartet Sie ein feuriger Abend zwischen Groove, Swing und einer betörenden Atmosphäre unter den Sternen!

Italiano :

Nell’ambito della serie Lundis du Jazz, ascoltate i suoni dei Jungle Cats: una serata infuocata di groove, swing e incanto sotto le stelle!

Espanol :

Como parte de la serie Lundis du Jazz, escuche los sonidos de los Jungle Cats: ¡una ardiente velada de groove, swing y encanto bajo las estrellas!

