Jungle de Lumières au Zoo de Jurques La Butte Dialan sur Chaîne

Jungle de Lumières au Zoo de Jurques La Butte Dialan sur Chaîne dimanche 26 octobre 2025.

Jungle de Lumières au Zoo de Jurques

La Butte Jurques Dialan sur Chaîne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-26

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-10-26

Un événement inédit arrive au Zoo de Jurques ! Du 26 octobre 2025 au 4 janvier 2026, le Zoo de Jurques se transformera pour accueillir Jungle de Lumières, un parcours nocturne féérique avec plus de 600 créations lumineuses géantes représentant des animaux et des plantes exotiques. Plus d’une heure d

Un événement inédit arrive au Zoo de Jurques ! Du 26 octobre 2025 au 4 janvier 2026, le Zoo de Jurques se transformera pour accueillir Jungle de Lumières, un parcours nocturne féérique avec plus de 600 créations lumineuses géantes représentant des animaux et des plantes exotiques. Plus d’une heure de visite vous attend pour vivre une expérience unique et inoubliable.

Il est fortement conseillé de réserver vos billets à l’avance afin de garantir votre place. .

La Butte Jurques Dialan sur Chaîne 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 80 58

English : Jungle de Lumières au Zoo de Jurques

A brand-new event is coming to Jurques Zoo! From October 26, 2025 to January 4, 2026, Jurques Zoo will be transformed to host Jungle de Lumières, an enchanting nocturnal journey featuring over 600 giant luminous creations representing exotic animals and plants. Over an hour of

German : Jungle de Lumières au Zoo de Jurques

Im Zoo von Jurques steht ein völlig neues Ereignis bevor! Vom 26. Oktober 2025 bis zum 4. Januar 2026 wird sich der Zoo von Jurques verwandeln, um Jungle de Lumières zu beherbergen, einen märchenhaften nächtlichen Rundgang mit über 600 riesigen Lichtkreationen, die exotische Tiere und Pflanzen darstellen. Mehr als eine Stunde lang

Italiano :

Un nuovo evento è in arrivo allo Zoo di Jurques! Dal 26 ottobre 2025 al 4 gennaio 2026, lo Zoo di Jurques si trasformerà per ospitare Jungle of Lights, un magico percorso notturno con oltre 600 gigantesche creazioni illuminate che rappresentano animali e piante esotiche. Più di un’ora di

Espanol :

El zoo de Jurques acogerá un nuevo evento Del 26 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026, el zoo de Jurques se transformará para acoger Jungle of Lights, un mágico recorrido nocturno con más de 600 creaciones gigantes iluminadas que representan animales y plantas exóticos. Más de una hora de

L’événement Jungle de Lumières au Zoo de Jurques Dialan sur Chaîne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie