Junguer dans nôt’ pays Censerey Salle des fêtes Censerey

Junguer dans nôt’ pays Censerey
Salle des fêtes 6 rue de l’église Censerey Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-10-30 19:30:00
fin : 2025-10-30 23:30:00
2025-10-30
Le voyage musical dans les villages continue à Censerey, toujours avec un repas partagé (chacun apporte un plat et/ou une boisson), des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres…
Ouvert à tous et gratuit.
Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Censerey .
Salle des fêtes 6 rue de l’église Censerey 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 66 63
