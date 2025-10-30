Junguer dans nôt’ pays Censerey Salle des fêtes Censerey

Salle des fêtes 6 rue de l’église Censerey Côte-d’Or

Début : 2025-10-30 19:30:00

fin : 2025-10-30 23:30:00

Le voyage musical dans les villages continue à Censerey, toujours avec un repas partagé (chacun apporte un plat et/ou une boisson), des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres…

Ouvert à tous et gratuit.

Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Censerey .

Salle des fêtes 6 rue de l’église Censerey 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 66 63

