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Junguer dans nôt’ pays Route de Cenfosse Liernais

Junguer dans nôt’ pays Route de Cenfosse Liernais vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Route de Cenfosse
Adresse
Maison du Temps Libre
Ville
21430 Liernais
Département
Côte-d'Or
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Liernais

Junguer dans nôt’ pays

Route de Cenfosse Maison du Temps Libre Liernais Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Le voyage musical dans les villages continue à Liernais, toujours avec un repas partagé (chacun apporte un plat et/ou une boisson), des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres.

Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Liernais   .

Route de Cenfosse Maison du Temps Libre Liernais 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 66 63 

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English : Junguer dans nôt’ pays

L’événement Junguer dans nôt’ pays Liernais a été mis à jour le 2026-06-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)