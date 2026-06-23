Junguer dans nôt’ pays Route de Cenfosse Liernais
Junguer dans nôt’ pays Route de Cenfosse Liernais vendredi 10 juillet 2026.
Liernais
Junguer dans nôt’ pays
Route de Cenfosse Maison du Temps Libre Liernais Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Le voyage musical dans les villages continue à Liernais, toujours avec un repas partagé (chacun apporte un plat et/ou une boisson), des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres.
Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Liernais .
Route de Cenfosse Maison du Temps Libre Liernais 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 66 63
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English : Junguer dans nôt’ pays
L’événement Junguer dans nôt’ pays Liernais a été mis à jour le 2026-06-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)