Junguer dans nôt’ pays Route de Cenfosse Liernais

Liernais

Junguer dans nôt’ pays

Route de Cenfosse Maison du Temps Libre Liernais Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Le voyage musical dans les villages continue à Liernais, toujours avec un repas partagé (chacun apporte un plat et/ou une boisson), des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres.

Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Liernais .

Route de Cenfosse Maison du Temps Libre Liernais 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 66 63

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English : Junguer dans nôt’ pays

L’événement Junguer dans nôt’ pays Liernais a été mis à jour le 2026-06-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)