Junguer dans nôt’ pays Saint-Martin-de-la-Mer

Salle des fêtes Saint-Martin-de-la-Mer Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-18 19:30:00
fin : 2025-09-18 23:30:00
2025-09-18
Le voyage musical dans les villages reprend pour cette nouvelle saison à Saint Martin de la Mer le jeudi 18 septembre toujours un repas partagé (chacun apporte un plat et/ou une boisson), des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres…
RDV à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Saint Martin de la Mer.
Ouvert à tous et gratuit.
Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Saint Martin de la Mer .
Salle des fêtes Saint-Martin-de-la-Mer 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 66 63
