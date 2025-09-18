Junguer dans nôt’ pays Saint-Martin-de-la-Mer

Junguer dans nôt’ pays Saint-Martin-de-la-Mer jeudi 18 septembre 2025.

Junguer dans nôt’ pays

Salle des fêtes Saint-Martin-de-la-Mer Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18 23:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Le voyage musical dans les villages reprend pour cette nouvelle saison à Saint Martin de la Mer le jeudi 18 septembre toujours un repas partagé (chacun apporte un plat et/ou une boisson), des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres…

RDV à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Saint Martin de la Mer.

Ouvert à tous et gratuit.

Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Saint Martin de la Mer .

Salle des fêtes Saint-Martin-de-la-Mer 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 66 63

English : Junguer dans nôt’ pays

German : Junguer dans nôt’ pays

Italiano :

Espanol :

L’événement Junguer dans nôt’ pays Saint-Martin-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-08-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)