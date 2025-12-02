JUNIOR BALLET DE L’OPERA DE PARIS – JUNIOR BALLET DE L’OPERA NATIONAL – MAISON DE LA DANSE Lyon

JUNIOR BALLET DE L’OPERA DE PARIS – JUNIOR BALLET DE L’OPERA NATIONAL Début : 2025-12-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Nouvellement créé, le Junior Ballet de l’Opéra national de Paris rayonne déjà sur les scènes européennes avec un programme éclectique associant œuvres du répertoire et créations contemporaines. Formés et accompagnés par l’Opéra national de Paris, les vingt-quatre jeunes prodiges déploient sous nos yeux l’excellence de cette institution pour notre plus grand émerveillement. Ils révèlent un programme de quatre pièces aux esthétiques classiques et néo-classiques envoûtantes. Allegro Brillante de George Balanchine déplie son aura romantique. Cantate 51 sublime le thème de l’Annonciation biblique par la danse bondissante de Maurice Béjart. Requiem for a Rose d’Annabelle López Ochoa fait tourbillonner les interprètes en jupes roses sur une musique de Schubert. Enfin, Mi Favorita de José Martinez — actuel Directeur de la Danse de l’Opéra national de Paris — rend hommage à ses influences de Marius Petipa à William Forsythe en passant par Fred Astaire, pour nous en mettre plein la vue?! Une occasion inédite d’accéder au grand répertoire de l’Opéra national de Paris, par une distribution d’exception.

MAISON DE LA DANSE 8 AV JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69