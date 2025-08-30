Junior Ballet de l’Opéra de Paris Le Pin Galant Mérignac

Junior Ballet de l’Opéra de Paris 13 et 14 mars 2026 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00 – 2026-03-13T22:00:00

Fin : 2026-03-14T20:30:00 – 2026-03-14T22:00:00

Ils sont danseurs et danseuses, viennent du monde entier et sont âgés de 18 à 23 ans. Leur point commun ? Ces jeunes artistes ont été repérés et sélectionnés par l’Opéra de Paris pour incarner, faire rayonner et renouveler le patrimoine chorégraphique de l’institution. Brillante démonstration avec ce programme éclectique, dansé hors-les-murs.

Récemment créé – la 1re promotion a été intégrée en septembre 2024 pour deux ans – le Junior Ballet de l’Opéra de Paris a pour ambitions d’ouvrir ce dernier à de nouveaux profils et, dans le même temps, de servir de tremplin à de jeunes talents en leur proposant une formation professionnalisante. Après un approfondissement du répertoire classique et contemporain de l’Opéra, les jeunes pousses ont intégré le Ballet pour présenter « La Belle au Bois dormant » à l’Opéra Bastille, puis se sont lancés à l’assaut des scènes hexagonales. Passant par celle du Pin Galant, cette tournée inédite met en lumière le large panel de talents du Junior Ballet. Une formation et de jeunes danseurs assurément promis à un bel avenir !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

