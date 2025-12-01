Junior Ballet de l’Opera national de Paris Ferrières Martigues

Junior Ballet de l’Opera national de Paris Ferrières Martigues vendredi 12 décembre 2025.

Junior Ballet de l’Opera national de Paris Du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2025 le vendredi de 20h30 à 22h15. Le samedi de 19h à 20h45. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Créé en mai 2024, le Junior Ballet de l’Opéra national de Paris se compose d’une nouvelle génération de danseuses et danseurs d’exception, âgés de 18 à 25 ans.

Immergés dans l’exigence du répertoire classique, les interprètes sont également confrontés à la richesse de la création contemporaine. Porté par une ambition artistique forte et une volonté de rayonnement, le Junior Ballet pose ses chaussons sur la scène des Salins pour sa première tournée. Le programme, éclectique et enlevé, s’ouvre avec Balanchine sur une partition de Tchaïkovski, où la précision et la liberté se conjuguent dans un souffle romantique. Suivra Cantate 51 de Maurice Béjart, portée par la musique lumineuse de Bach, puis Requiem for a rose, sublime exploration des thèmes de la romance éphémère et de l’amour éternel sur une musique de Schubert, mise en danse par la chorégraphe contemporaine Anna López Ochoa. À l’heure actuelle, une quatrième pièce est en cours de programmation. Une traversée virtuose d’un siècle d’histoire de la danse. À ne pas manquer ! .

Created in May 2024, the Junior Ballet of the Paris National Opera is made up of a new generation of exceptional dancers, aged 18 to 25.

Das im Mai 2024 gegründete Junior Ballet der Pariser Nationaloper besteht aus einer neuen Generation außergewöhnlicher Tänzer im Alter von 18 bis 25 Jahren.

Creato nel maggio 2024, lo Junior Ballet de l’Opéra national de Paris è composto da una nuova generazione di eccezionali ballerini di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Creado en mayo de 2024, el Ballet Junior de la Ópera Nacional de París está formado por una nueva generación de bailarines excepcionales, de entre 18 y 25 años.

