Junior Book Club Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Tu as entre 7 et 12 ans ?

Tu aimes parler de tes lectures aux copains, aux copines ?

Tu cherches à découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteur(e)s ?

Et si on formait un Junior Book Club à la médiathèque pour échanger ?

Médiathèque Jules Verne 2 Rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France

– des espaces de découverte, de travail ou de détente où sont mis à disposition plusieurs milliers de documents : livres, revues, journaux, CD, partitions, vidéos, à emprunter ou à consulter sur place, et des bases de données consultables en accès libre ;

– l’accès gratuit à divers postes multimédias et au Wifi, dans tout l’établissement ;

– des animations pour les grands comme pour les petits : expositions, contes, ateliers, spectacles, concerts, conférences, rencontres…

Entrée Libre, inscription gratuite

