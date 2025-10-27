Junior Classes – L’art urbain et plus si affinités École du Louvre Paris

Junior Classes – L’art urbain et plus si affinités École du Louvre Paris lundi 27 octobre 2025.

Les Junior Classes de l’École du Louvre qu’est-ce que c’est ? C’est faire ses premiers pas en histoire de l’art à l’École du Louvre ! Ces cours gratuits (via le pass culture) destinés aux jeunes de 15 à 18 ans proposent des programmes courts d’archéologie et d’histoire de l’art, imaginés pour donner des outils de culture générale et de culture artistique, pour apprendre à voir, décrypter et comprendre de grandes œuvres et mieux éclairer la culture contemporaine.

L’art urbain et plus si affinités



« Depuis les années 1960, l’art urbain regroupe les propositions artistiques protéiformes dans l’espace public. Aux origines illégales, subversives et éphémères, il s’agit en général d’œuvres ou productions plastiques prenant en compte le contexte de création de manière à le questionner, l’explorer, le marquer, le dégrader, le détourner ou le sublimer. L’art urbain comprend plusieurs mouvements et familles comme le graffiti, le néo-muralisme et le street art (l’affichage, le pochoir, le sticker, le détournement, les performances, les installations, etc.). L’art urbain continue aujourd’hui de se renouveler dans ses formes et ses contextes. » En partant de cette longue définition, que propose la Fédération (française) de l’art urbain, je vous invite à une promenade dans l’histoire de l’art qui croise des interrogations contemporaines et des préoccupations vieilles comme le monde, des questionnements propres aux artistes et des considérations plus propres aux spectatrices et spectateurs. En ayant toujours en tête que l’art, quel que soit l’adjectif qu’on lui accole pour essayer de le comprendre, est un puissant outil d’émancipation et d’explication du monde !

Rendez-vous 27 et 28 octobre 2025 pour les Junior Classes ( 15 – 18 ans) sur le street art à l’École du Louvre !

Du lundi 27 octobre 2025 au mardi 28 octobre 2025 :

lundi, mardi

de 09h30 à 16h30

gratuit

Gratuit, réservé aux 15-18 ans sous inscriptions.

Public jeunes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T10:30:00+01:00

fin : 2025-10-28T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T09:30:00+02:00_2025-10-27T16:30:00+02:00;2025-10-28T09:30:00+02:00_2025-10-28T16:30:00+02:00

École du Louvre Carrousel du Louvre 99, rue de Rivoli 75001 En présentiel à l’École du Louvre (Paris) et au muséeParis

https://passculture.app/offre/346207390 +33155351923 https://www.facebook.com/EcoleduLouvre/ https://www.facebook.com/EcoleduLouvre/