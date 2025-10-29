Junior Classes – Le Grand atelier de la Renaissance École du Louvre Paris

Les Junior Classes de l’École du Louvre qu’est-ce que c’est ? C’est faire ses premiers pas en histoire de l’art à l’École du Louvre ! Ces cours gratuits (via le pass culture) destinés aux jeunes de 15 à 18 ans proposent des programmes courts d’archéologie et d’histoire de l’art, imaginés pour donner des outils de culture générale et de culture artistique, pour apprendre à voir, décrypter et comprendre de grandes œuvres et mieux éclairer la culture contemporaine.

Le Grand atelier de la Renaissance



La Renaissance constitue un moment privilégié de l’histoire de l’art, nourrie de la production de grands artistes, peintres et sculpteurs. Les artistes cherchent alors à rivaliser avec les modèles de l’Antiquité, aussi bien en mettant en place les préceptes modernes de la perspective mathématique qu’en interrogeant constamment les liens entre art et pouvoir. Masaccio, Donatello, Sandro Botticelli, Léonard de Vinci ou Raphaël ont été considérés par leurs contemporains et par eux-mêmes comme des êtres d’exception. De l’Italie à la France, du XVe au XVIe siècle, ce cours vous invite à découvrir l’une des périodes clefs de l’émancipation de l’artiste qui a contribué à faire de cette figure “un héros culturel” moderne.

Rendez-vous les 29 et 30 octobre 2025 pour les Junior Classes ( 15 – 18 ans) sur le thème : Le Grand atelier de la Renaissance à l’École du Louvre !

Du mercredi 29 octobre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

mercredi, jeudi

de 09h30 à 17h00

gratuit

Gratuit, réservé aux 15-18 ans sous inscriptions.

Public jeunes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 18 ans.

École du Louvre Carrousel du Louvre 99, rue de Rivoli 75001 En présentiel à l’École du Louvre (Paris) et au muséeParis

