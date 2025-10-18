Junior Fishing Tour à Niort Secteur des Chizelles Niort

Secteur des Chizelles Rive droite de la Sèvre Niortaise Niort Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Prépare tes leurres et ton épuisette, car le Junior Fishing Tour (JFT) Leurres revient ferrer les jeunes passionnés en Deux-Sèvres pour sa seconde édition.

En participant aux 2 manches, donne tout pour devenir le nouveau champion des Deux-Sèvres dans ta catégorie ! Un titre qui te permettra de te qualifier pour les finales régionales en juin 2026, et pourquoi pas la grande finale nationale pour tenter de décrocher le prestigieux titre de champion de France !

Des lots et des récompenses pour tout le monde ! Chaque participant repartira avec des lots en matériel de pêche. Les 3 premiers de chaque catégorie (Junior et Espoir) monteront sur le podium et seront récompensés par une dotation supplémentaire, offerte par les plus grandes marques de pêche.

Renseignements et inscriptions auprès de la Fédération de pêche. .

Secteur des Chizelles Rive droite de la Sèvre Niortaise Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 23 33 contact@peche79.fr

