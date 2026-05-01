Romilly-sur-Seine

Junior Fishing Tour à Romilly-sur-Seine

Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 Mai 2026 De 8h à 16h30

Junior Fishing Tour

Votre enfant ou adolescent est passionné de pêche ? Offrez-lui l’occasion de participer au Junior Fishing Tour, une rencontre de pêche à la fois sportive et conviviale, réservée aux jeunes de 10 à 17 ans, organisée le samedi 23 mai 2026.

Inscrivez votre enfant à l’événement pêche incontournable de l’année !

Le Junior Fishing Tour (JFT) est un circuit sportif issu d’un partenariat entre le Groupement de l’Industrie Française d’Articles de Pêche (GIFAP), la Fédération Française des Pêches Sportives (FFPS) et la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF).

Dans l’Aube, la Fédération de pêche organise deux manches départementales, autour du plan d’eau de la Béchère (Romilly-sur-Seine). Événement organisé en partenariat avec l’AAPPMA de Romilly-sur-Seine/Méry-sur-Seine et la ferme pédagogique de la Béchère.

Événement limité à 40 places (20 places par catégorie) Clôture des inscriptions le 23 avril à minuit. .

Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 73 35 82 contact@fedepeche10.fr

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English :

L’événement Junior Fishing Tour à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise