Junior Fishing Tour -Circuit court

Lac Baron Desqueyroux Montendre Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08 12:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Le Junior Fishing Tour (JFT), est le nouvel espace de compétition spécialement dédiée aux jeunes pêcheurs et pêcheuses de moins de 18 ans, quelque soit leur niveau de pratique.

Lac Baron Desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine patrick.herve@peche17.org

English :

The Junior Fishing Tour (JFT) is the new competition area specially dedicated to young anglers under the age of 18, whatever their level of experience.

L’événement Junior Fishing Tour -Circuit court Montendre a été mis à jour le 2026-02-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge