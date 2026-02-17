Junior Fishing Tour -Circuit court Montendre
Junior Fishing Tour -Circuit court Montendre dimanche 8 mars 2026.
Junior Fishing Tour -Circuit court
Lac Baron Desqueyroux Montendre Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-08 08:30:00
fin : 2026-03-08 12:30:00
2026-03-08
Le Junior Fishing Tour (JFT), est le nouvel espace de compétition spécialement dédiée aux jeunes pêcheurs et pêcheuses de moins de 18 ans, quelque soit leur niveau de pratique.
Lac Baron Desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine patrick.herve@peche17.org
English :
The Junior Fishing Tour (JFT) is the new competition area specially dedicated to young anglers under the age of 18, whatever their level of experience.
