Junior Fishing Tour Coup Route de Juliénas Mâcon

LE JUNIOR FISHING TOUR 71

Le Junior Fishing Tour (JFT) est une nouvelle compétition de pêche à destination des jeunes (-18 ans). Elle découle d’un partenariat entre la Fédération Nationale de la Pêche en France FNPF, la Fédération de pêche sportive (FFPS eau douce) et le GIFAP (regroupement des grandes marques de la pêche de France). Ces compétitions auront lieu à l’échelle nationale sur les départements souhaitant participer au projet. C’est bien naturellement que notre Fédération de Pêche de Saône-et-Loire participe à ce beau projet en faveur des jeunes.

Le Junior Fishing Tour comprend 2 circuits un circuit pêche des carnassiers aux leurres et un circuit pêche des poissons blancs au coup. Dans chacun d’eux, les classements seront réalisés sur 2 tranches d’âges les juniors (U14 de 14 ans) et les Espoirs (U18 de 14 à 17 ans).

3 dates sont envisagées pour chacun des 2 circuits JFT LEURRES et JFT COUP.

Les circuits du Junior Fishing Tour proposent aux jeunes pêcheurs et pêcheuses, pré-adolescent(e)s, des espaces de rencontre et de confrontation. Il s’agit de rencontres conviviales et ouvertes au plus grand nombre, qui permettra à certains une ouverture et une progression vers la pêche de compétition. En effet, ces circuits de compétition permettront aux pêcheurs les plus aguerris, de devenir Champion ou Championne de France dans leurs catégories respectives.

Pour chacune des manches, remise de gros lots et coupe pour le podium de chaque catégories et dotations pour l’ensemble des participants. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement.

Pour plus d’information sur cette nouvelle compétition, rendez-vous à la page dédiée sur notre site internet. .

