Junior Fishing Tour la compétions pêche des jeunes Lotois ! Gourdon

Junior Fishing Tour la compétions pêche des jeunes Lotois !

D704 Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 08:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Le junior fishing tour est un nouveau circuit (compétitions) de pêche né d’une collaboration entre la Fédération Nationale pour la Pêche en France et la Fédération Française de Pêche Sportive.

D704 Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 95 50 22

English :

The junior fishing tour is a new fishing circuit (competition) born of collaboration between the Fédération Nationale pour la Pêche en France and the Fédération Française de Pêche Sportive.

German :

Die Junior Fishing Tour ist eine neue Angelroute (Wettbewerbe), die aus einer Zusammenarbeit zwischen der Fédération Nationale pour la Pêche en France und der Fédération Française de Pêche Sportive entstanden ist.

Italiano :

Lo junior fishing tour è un nuovo circuito di pesca (gare) nato dalla collaborazione tra la Fédération Nationale pour la Pêche en France e la Fédération Française de Pêche Sportive.

Espanol :

El Junior Fishing Tour es un nuevo circuito de pesca (competiciones) nacido de la colaboración entre la Fédération Nationale pour la Pêche en France y la Fédération Française de Pêche Sportive.

