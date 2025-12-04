Junior Fishing Tour

Lac Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Compétition de pêche aux leurres du bord (sans entrer dans l’eau) pour les jeunes de 10 à 17 ans. 2 catégories pour 20 inscrits max (ouvert à toutes et tous) 10/13 ans Juniors et 14/17 ans Espoirs. Le Junior Fishing Tour 64 est également une manche qualificative pour des finales régionales et peut-être une chance de devenir la ou le futur champion(ne) de France !!! Lots à gagner. Pré-inscription avant le 18 décembre. .

Lac Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 40 73 37 h.terradotpiot@federationpeche64.fr

English : Junior Fishing Tour

L’événement Junior Fishing Tour Serres-Castet a été mis à jour le 2025-12-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran