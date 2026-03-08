Junior fishing tour Yzeure
Junior fishing tour Yzeure samedi 11 avril 2026.
Junior fishing tour
plan d’eau des Ozières Yzeure Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par manche
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-11
Le Junior Fishing Tour Pêche au coup invite les jeunes passionnés à relever le défi et tenter de décrocher le titre de champion départemental. Deux catégories d’âge, de beaux lots à gagner et une belle aventure sportive au bord de l’eau !
.
plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 51 55 federation@peche03.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Junior Fishing Tour ? Pêche au coup invites young enthusiasts to take up the challenge and try to win the title of departmental champion. Two age categories, great prizes to be won and a great sporting adventure on the water!
L’événement Junior fishing tour Yzeure a été mis à jour le 2026-03-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région