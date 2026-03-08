Junior fishing tour Yzeure

Junior fishing tour

plan d’eau des Ozières Yzeure Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par manche

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-18

2026-04-11

Le Junior Fishing Tour Pêche au coup invite les jeunes passionnés à relever le défi et tenter de décrocher le titre de champion départemental. Deux catégories d’âge, de beaux lots à gagner et une belle aventure sportive au bord de l’eau !

plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 51 55 federation@peche03.fr

English :

The Junior Fishing Tour ? Pêche au coup invites young enthusiasts to take up the challenge and try to win the title of departmental champion. Two age categories, great prizes to be won and a great sporting adventure on the water!

