Juniot Ballet de l’Opéra National de Paris Roubaix

Juniot Ballet de l’Opéra National de Paris

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 21:25:00

Date(s) :

2026-04-09

Lancé en septembre 2024, le Junior Ballet de l’Opéra National de Paris incarne la transmission vivante du savoir-faire tricentenaire de cette illustre institution. Porté par vingt-quatre jeunes danseurs prometteurs âgés de 18 à 25 ans, ce spectacle propose une immersion fascinante dans l’excellence chorégraphique française.

Sous la direction de José Martínez, ces artistes alternent formation rigoureuse et prestations scéniques de haut niveau. Leur parcours de deux ans vise à perfectionner leur maîtrise du grand répertoire classique tout en explorant la création contemporaine. De janvier à avril 2025, les danseurs participent aux représentations de _La Belle au bois dormant_ à l’Opéra Bastille, avant de se produire pour la première fois à l’Opéra Royal de Versailles en juin 2025, un moment fort annonçant une tournée en France et à l’international.

Véritable tremplin pour les danseurs du monde entier, le Junior Ballet accueille également des élèves issus de l’École de Danse de l’Opéra de Paris désireux de perfectionner leur parcours. Cette troupe d’exception, rassemblant les étoiles de demain, se produit dans le cadre d’une programmation hors-les-murs dédiée, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire et créations inédites.

Le programme présenté au Colisée illustre la diversité et la virtuosité de ces jeunes interprètes. Une soirée d’exception, placée sous le signe de l’exigence, de la grâce et de la transmission artistique.

English :

Launched in September 2024, the Junior Ballet de l?Opéra National de Paris embodies the living transmission of this illustrious institution?s tercentenary savoir-faire. Featuring twenty-four promising young dancers aged 18 to 25, this show offers a fascinating immersion in French choreographic excellence.

Under the direction of José Martínez, these artists alternate rigorous training with high-level stage performances. Their two-year course aims to perfect their mastery of the great classical repertoire while exploring contemporary creation. From January to April 2025, the dancers will take part in performances of _La Belle au bois dormant_ at the Opéra Bastille, before performing for the first time at the Opéra Royal de Versailles in June 2025, a highlight heralding a tour of France and the rest of the world.

A veritable springboard for dancers from all over the world, the Junior Ballet also welcomes students from the Paris Opera Ballet School wishing to perfect their skills. This exceptional troupe, bringing together the stars of tomorrow, performs as part of a dedicated off-site program, combining masterpieces from the repertoire and original creations.

The program presented at the Colisée illustrates the diversity and virtuosity of these young performers. An exceptional evening of high standards, grace and artistic transmission.

