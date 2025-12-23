Jura Nordic Nights soirées découverte du ski de fond, Morbier

Jura Nordic Nights soirées découverte du ski de fond

L’Espace Nordique Jurassien vous invite aux Jura Nordic Nights 2026 !

Les Jura Nordic Nights sont des soirées de découverte du ski de fond (classique et skating) dans un cadre détendu et convivial à destination des locaux non/peu skieurs.

Cette année, 13 soirées sont organisées sur 13 sites nordiques des Montagnes du Jura, en partenariat avec les sites nordiques du Jura, les Amis du Comté, le Mont d’Or, le Morbier, le Bleu de Gex et la Transjurassienne. Elles se dérouleront du 15 janvier au 22 février 2026.

La soirée commence à 18h et inclut la location du matériel, 1h de cours de ski avec un moniteur, ainsi qu’un temps convivial avec dégustation de vin chaud et de fromage locaux.

Le tout pour un prix attractif de 20€ par personne (ou 15€ si vous avez déjà votre matériel) ! Les accompagnants peuvent également profiter du temps convivial pour le prix de 8€.

Soirées annulées en cas de manque de neige. .

Plaine des Marais Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

