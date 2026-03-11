Jur’À Pâques Chocotraque À la Poursuite du Lapin Gourmand !

Centre ville Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Jur’À Pâques Chocotraque À la Poursuite du Lapin Gourmand ! Du 4 avril au 3 mai 2026.

Centre-ville, Saint-Claude. Catastrophe ! Le lapin gourmand a chipé tous les œufs de Pâques de la grande cloche de la cathédrale ! Pour semer la pagaille, il les a cachés dans toute la ville. Les joueurs devront suivre les traces du lapin, résoudre des énigmes et récupérer les œufs disparus afin de les ramener à la grande cloche de la cathédrale.Conçu pour toute la famille, gratuit et en accès libre, ce parcours offre une façon ludique et originale de découvrir la ville de Saint-Claude.

Pour participer, téléchargez dès maintenant l’application Jur’Aventures sur Google Play et App Store www.jura-aventures.fr .

Centre ville Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jur’À Pâques Chocotraque À la Poursuite du Lapin Gourmand !

L’événement Jur’À Pâques Chocotraque À la Poursuite du Lapin Gourmand ! Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE