Jur’À Pâques Chocotraque À la Poursuite du Lapin Gourmand ! Saint-Claude

Centre ville Saint-Claude Jura
Jur’À Pâques Chocotraque À la Poursuite du Lapin Gourmand ! Du 4 avril au 3 mai 2026.
Centre-ville, Saint-Claude. Catastrophe ! Le lapin gourmand a chipé tous les œufs de Pâques de la grande cloche de la cathédrale ! Pour semer la pagaille, il les a cachés dans toute la ville. Les joueurs devront suivre les traces du lapin, résoudre des énigmes et récupérer les œufs disparus afin de les ramener à la grande cloche de la cathédrale.Conçu pour toute la famille, gratuit et en accès libre, ce parcours offre une façon ludique et originale de découvrir la ville de Saint-Claude.
Pour participer, téléchargez dès maintenant l’application Jur’Aventures sur Google Play et App Store www.jura-aventures.fr .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté
