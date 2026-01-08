Jura Sick Race Crozet
Jura Sick Race Crozet samedi 28 mars 2026.
Jura Sick Race
Piste de ski et de vélo de Crozet Crozet Ain
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif préférentiel jusqu’au 31 janvier 2026 75€
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-28
Imaginez une course enduro VTT avec un départ sur neige, face à l’un des plus beaux panoramas d’Europe, le Mont Blanc !
Piste de ski et de vélo de Crozet Crozet 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 24 81 54 contact@jurasickguide.com
English : JURA SICK RACE
2 special races (timed downhill runs) on Saturday, mass start on Sunday morning, departure at 9:15 a.m. at the top of the Bergers telecombi.
