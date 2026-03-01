Juracines Club Dégustation (réservée aux professionnels) Château d’Arlay Arlay

Juracines Club Dégustation (réservée aux professionnels)

Château d’Arlay 4 Route de Proby Arlay Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 09:00:00

fin : 2026-03-23 17:00:00

Date(s) :

2026-03-23

12 producteurs de vin bio du Jura s’associent pour créer…

JURACINES CLUB… ou comment réunir les copains pour ne former qu’un !

Dégustation en avant-première, réservée aux professionnels.

Le pitch Une vision partagée pour une viticulture respectueuse de l’environnement,

des domaines engagés au développement de leurs aires d’appellation… Il n’en fallait pas

plus pour sceller la création du Juracines Club .

Cette association est apparue comme une évidence. Ne serait-ce que pour le plaisir de

partager de belles bouteilles !

JURACINES CLUB c’est

-147 Hectares de vignes en AOC, soit 8% du vignoble jurassien-4 AOC géographiques réunies-3 AOC produits-12 gammes de vins qui n’attendent que vous… .

Château d’Arlay 4 Route de Proby Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Juracines Club Dégustation (réservée aux professionnels)

L’événement Juracines Club Dégustation (réservée aux professionnels) Arlay a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme JurAbsolu