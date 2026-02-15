JURANGLISS Eaux-Bonnes
mardi 17 février 2026
JURANGLISS
Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Rencontrez les vignerons du Jurançon au sommet des pistes de Gourette
Dès 10h30 au Plateau du Bézou
L'après midi à la Place de la Billetterie .
Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 60
English : JURANGLISS
L’événement JURANGLISS Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées