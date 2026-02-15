JURANGLISS

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Rencontrez les vignerons du Jurançon au sommet des pistes de Gourette

Dès 10h30 au Plateau du Bézou

L’après midi à la Place de la Billetterie .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 60

