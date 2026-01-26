Juraquette Les Bouchoux
Juraquette 29ème édition
Dimanche 15 février 2026 aux Bouchoux.
Départ à 10h.
À tous les amateurs de randonnée en raquettes et de moyenne montagne une journée sportive et festive pour petits et grands ! (Re)découvrez le village des Bouchoux lors d’une randonnée, raquettes aux pieds.
Deux parcours proposés 6 et 11 km.
Ambiance musique Folk et repas chèvre salée. .
Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté juraquette@free.fr
