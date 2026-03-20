Jurassic Pâques Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat

Jurassic Pâques

Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Fêtez Pâques à Paléopolis ! Partez en famille à la chasse aux œufs de dinosaures missions ludiques et pédagogiques inspirées de la paléontologie vous attendent pendant 3 jours.

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Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com

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English :

Celebrate Easter at Paléopolis! Take the whole family on a dinosaur egg hunt: fun and educational missions inspired by paleontology await you for 3 days.

L’événement Jurassic Pâques Gannat a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule