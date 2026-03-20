Jurassic Pâques Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat
Jurassic Pâques Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat samedi 4 avril 2026.
Jurassic Pâques
Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Fêtez Pâques à Paléopolis ! Partez en famille à la chasse aux œufs de dinosaures missions ludiques et pédagogiques inspirées de la paléontologie vous attendent pendant 3 jours.
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Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit Chazoux Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com
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English :
Celebrate Easter at Paléopolis! Take the whole family on a dinosaur egg hunt: fun and educational missions inspired by paleontology await you for 3 days.
L’événement Jurassic Pâques Gannat a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule