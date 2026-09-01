Informations pratiques

Pithiviers

Jurassic Plantes – Rencontre et dédicaces au jardin personnel d’André Eve

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rencontrez Romain Maire et Corentin Pfeiffer, auteurs de *Jurassic Plantes*, et découvrez avec eux l’histoire fascinante de plantes singulières. Échanges et dédicaces toute la journée au Jardin personnel d’André Eve.

Le Jardin personnel d’André Eve accueille Romain Maire et Corentin Pfeiffer à l’occasion de la parution de leur livre Jurassic Plantes, publié aux Éditions Ulmer.

Curieux de toutes les plantes, André Eve s’intéressait autant à leur origine qu’à leur beauté. Des roses anciennes aux fougères, des arbres aux plantes botaniques, il voyait dans chaque végétal le fruit d’une longue histoire faite d’évolutions, de découvertes et de voyages.

Venez découvrir des plantes singulières et partager avec les auteurs leur fascination pour le monde végétal, dans un jardin où la passion se cultive et se transmet.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront rencontrer et échanger avec les auteurs et faire dédicacer leur exemplaire. Des livres seront proposés à la vente sur place. 7 .

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 68 61 37 contact@amisdandreeve.fr

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English :

Meet Romain Maire and Corentin Pfeiffer, authors of *Jurassic Plantes*, and join them in discovering the fascinating history of these unique plants. Discussions and book signings all day long at André Eve’s private garden.

L’événement Jurassic Plantes – Rencontre et dédicaces au jardin personnel d’André Eve Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par ADRT45