Jurassic shark parc exposition Andelnans Andelnans

Jurassic shark

parc exposition Andelnans Rue des Prés Andelnans Territoire de Belfort

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Venez découvrir dinosaure et animaux marins avec en exclusivité une grande maquette animatronique le plus redoutable prédateur terrestre ainsi que son aire de jeux, fouille dans le sable,… .

parc exposition Andelnans Rue des Prés Andelnans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 42 03 48

