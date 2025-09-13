Jurassic Shark Champagnole
Jurassic Shark Champagnole samedi 13 septembre 2025.
Jurassic Shark
Place du Crassier (derrière Aldi) Champagnole Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Une exposition de dinosaures et animaux marins à taille grandeurs natures où vous pourrez découvrir les différents raptors, baleine à bosse… ainsi que son aire de jeux (fouille dans le sable, châteaux gonflable…) et restauration sur place. .
Place du Crassier (derrière Aldi) Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 42 03 48 florian.daugeron@outlook.fr
