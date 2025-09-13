Jurassic Shark Champagnole

Jurassic Shark Champagnole samedi 13 septembre 2025.

Jurassic Shark

Place du Crassier (derrière Aldi) Champagnole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Une exposition de dinosaures et animaux marins à taille grandeurs natures où vous pourrez découvrir les différents raptors, baleine à bosse… ainsi que son aire de jeux (fouille dans le sable, châteaux gonflable…) et restauration sur place. .

Place du Crassier (derrière Aldi) Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 42 03 48 florian.daugeron@outlook.fr

