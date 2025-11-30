Jurassic trail Route de Saint Maximin Saint-Siffret
Jurassic trail Route de Saint Maximin Saint-Siffret dimanche 30 novembre 2025.
Jurassic trail
Route de Saint Maximin Foyer William Broche Saint-Siffret Gard
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
Date(s) :
2025-11-30
15ème édition du Jurassic Trail limité à 500 participants inscription en ligne https://www.raidattitude.fr/
Route de Saint Maximin Foyer William Broche Saint-Siffret 30700 Gard Occitanie +33 6 72 08 86 11 jurassictrail.saintsiffret@gmail.com
English : Jurassic trail
15th edition of the Jurassic Trail limited to 500 participants online registration https://www.raidattitude.fr/
German : Jurassic trail
15. Ausgabe des Jurassic Trail auf 500 Teilnehmer begrenzt Online-Anmeldung https://www.raidattitude.fr/
Italiano :
15° Sentiero Giurassico limitato a 500 partecipanti iscrizione online https://www.raidattitude.fr/
Espanol :
15º Jurassic Trail limitado a 500 participantes inscripción en línea https://www.raidattitude.fr/
L’événement Jurassic trail Saint-Siffret a été mis à jour le 2025-10-25 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard