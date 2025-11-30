Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jurassic trail Route de Saint Maximin Saint-Siffret

Jurassic trail Route de Saint Maximin Saint-Siffret dimanche 30 novembre 2025.

Jurassic trail

Route de Saint Maximin Foyer William Broche Saint-Siffret Gard

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :
2025-11-30

15ème édition du Jurassic Trail limité à 500 participants inscription en ligne https://www.raidattitude.fr/
  .

Route de Saint Maximin Foyer William Broche Saint-Siffret 30700 Gard Occitanie +33 6 72 08 86 11  jurassictrail.saintsiffret@gmail.com

English : Jurassic trail

15th edition of the Jurassic Trail limited to 500 participants online registration https://www.raidattitude.fr/

German : Jurassic trail

15. Ausgabe des Jurassic Trail auf 500 Teilnehmer begrenzt Online-Anmeldung https://www.raidattitude.fr/

Italiano :

15° Sentiero Giurassico limitato a 500 partecipanti iscrizione online https://www.raidattitude.fr/

Espanol :

15º Jurassic Trail limitado a 500 participantes inscripción en línea https://www.raidattitude.fr/

L’événement Jurassic trail Saint-Siffret a été mis à jour le 2025-10-25 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard