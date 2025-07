Jurassic World Renaissance Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Jurassic World Renaissance Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour mercredi 16 juillet 2025.

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Cinq ans après JURASSIC WORLD LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine.

Cinq ans après JURASSIC WORLD LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité.

Autres séances les ven 18/07 à 20h30, mar 23/07 à 20h30 et jeu 31/07 à 20h30 .

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Jurassic World Renaissance

Five years after JURASSIC WORLD: THE WORLD AFTER, the planet?s environment has proved hostile to most dinosaurs. Those that remain live in isolated equatorial zones, in conditions close to those of their original era.

German : Jurassic World Renaissance

Fünf Jahre nach JURASSIC WORLD: DIE WELT DANACH hat sich die Umwelt der Erde für die meisten Dinosaurier als lebensfeindlich erwiesen. Die verbliebenen Dinosaurier leben in isolierten Äquatorregionen, in denen die Bedingungen denen ihres ursprünglichen Zeitalters ähneln.

Italiano :

Cinque anni dopo JURASSIC WORLD: IL MONDO DOPO, l’ambiente del pianeta si è rivelato ostile per la maggior parte dei dinosauri. Quelli rimasti vivono in zone equatoriali isolate, in condizioni vicine a quelle della loro epoca originaria.

Espanol : Jurassic World Renaissance

Cinco años después de JURASSIC WORLD: EL MUNDO DESPUÉS, el entorno del planeta ha resultado hostil para la mayoría de los dinosaurios. Los que quedan viven en zonas ecuatoriales aisladas, en condiciones cercanas a las de su época original.

