Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo Parc Dino-Zoo Étalans

Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Charbonnières-les-Sapins Étalans Doubs

Tarif : 14.5 – 14.5 – 15.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion des vacances de printemps, le Dino-Zoo propose aux familles un événement incontournable Jurassique Pâques, organisé du 4 au 19 avril 2026.

Au cœur d’un parc forestier peuplé de dinosaures grandeur nature, petits et grands sont invités à vivre une chasse aux œufs originale et immersive. Pour cette nouvelle édition, plus de 60 000 œufs en chocolat sont dissimulés dans les allées du parc, au pied des dinosaures et dans les recoins de la forêt, transformant la visite en véritable aventure ludique et gourmande.

Pensée pour offrir une expérience agréable à tous, la chasse aux œufs se déroule à horaires définis, avec un créneau attribué à chaque famille à son arrivée. Deux espaces distincts permettent d’adapter le parcours selon l’âge des enfants un espace accessible pour les plus petits et un parcours plus stimulant pour les plus grands.

En complément, les visiteurs peuvent prolonger leur immersion grâce au film 4D Retour au monde perdu , une expérience sensorielle spectaculaire au cœur d’une jungle préhistorique fascinante.

Entre découverte, nature et gourmandise, Jurassique Pâques s’impose comme une sortie idéale à partager en famille pendant les vacances de printemps. .

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Charbonnières-les-Sapins Étalans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 31 31 contact@dino-zoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo

L’événement Jurassique Pâques au Parc Dino-Zoo Étalans a été mis à jour le 2026-03-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS