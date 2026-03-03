Jurassique Pâques La chasse aux œufs de dinosaures Thionville

Jurassique Pâques La chasse aux œufs de dinosaures

Des œufs de dinosaures se sont répandus dans la Tour aux Puces de Thionville !

Le conservateur du musée a besoin de courageux explorateurs pour tous les retrouver avant qu’ils n’éclosent et détruisent la tour.

Tu es prêt pour l’aventure ?

Sur réservation.

Présence d’un adulte obligatoire.Enfants

Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

Dinosaur eggs have spread all over the Tour aux Puces in Thionville!

The museum curator needs brave explorers to find them all before they hatch and destroy the tower.

Are you ready for adventure?

Reservations required.

Adult supervision required.

