JURASTIC, l’exposition qui va vous plonger dans 50 ans d’histoire de l’informatique Le Diapason – Université de Rennes Rennes

JURASTIC, l’exposition qui va vous plonger dans 50 ans d’histoire de l’informatique Le Diapason – Université de Rennes Rennes samedi 11 octobre 2025.

JURASTIC, l’exposition qui va vous plonger dans 50 ans d’histoire de l’informatique Le Diapason – Université de Rennes Rennes Samedi 11 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Entre machines emblématiques et équipements rétro, découvrez l’exposition JURASTIC et ses ateliers interactifs sur des machines remises en état

### Embarquez pour un voyage à travers l’histoire et le patrimoine de l’informatique, des années 1970 à nos jours.

Entre machines emblématiques et équipements rétro, l’exposition JURASTIC retrace l’évolution du matériel qui a marqué les grandes étapes de la recherche scientifique.

**Trois ateliers interactifs vous attendent, animés par des chercheurs et chercheuses de l’IRISA – l’un des plus grands et plus anciens laboratoires d’informatique en France.** **Repartez au début des années 80, explorez le crayon optique, le monde du rétrogaming ou encore la conception assistée par ordinateur (CAO).**

Un rendez-vous ouvert à toutes et tous dès 13 ans, que vous soyez passionné·e de technologies ou simplement curieux·se d’en savoir plus.

Prévoir environ une heure : 25 minutes pour l’exposition et 25 minutes pour les ateliers.

L’exposition est ouverte au grand public à partir du samedi 11 octobre et reste en accès libre (sans atelier) jusqu’au 12 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T10:30:00.000+02:00

1

https://www.irisa.fr/date/2025-04/exposition-jurastic

Le Diapason – Université de Rennes 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine