Jur’Halloween La Chasse aux Fantômes de Saint-Claude Saint-Claude
Jur’Halloween La Chasse aux Fantômes de Saint-Claude Saint-Claude samedi 18 octobre 2025.
Jur’Halloween La Chasse aux Fantômes de Saint-Claude
Centre ville Saint-Claude Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-10-18
Jur’Halloween La Chasse aux Fantômes de Saint-Claude
Du 18 octobre au 16 novembre 2025
Centre-ville, Saint-Claude.
Chaque année, à l’approche d’Halloween, les esprits, les fantômes, les sorcières et les ogres s’éveillent et errent dans la ville. Cette année, ils sont plus nombreux et joueurs que jamais ! En famille ou entre amis, pars à la chasse aux fantômes dans 12 lieux emblématiques de la ville. A l’aide de la carte, rends-toi à chaque endroit pour relever des défis répondre à une énigme, résoudre un mystère ou accomplir une mission pour attraper ces fantômes malicieux. Ton objectif est simple capturer le plus de fantômes possible ! À la fin, retrouve-nous à l’Office de Tourisme de Saint-Claude (Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h Samedi et Dimanche de 14h à 18h) pour nous raconter ta chasse et nous dire combien de fantômes tu as attrapé ! Une petite surprise t’y attend ! Durée environ 1h15 Escaliers sur le parcours.
Pour participer, téléchargez dès maintenant l’application Jur’Aventures sur Google Play et App Store www.jura-aventures.fr
Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans le mystère et la magie d’Halloween à Saint-Claude et dans d’autres villes jurassiennes ! .
Centre ville Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Jur’Halloween La Chasse aux Fantômes de Saint-Claude
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jur’Halloween La Chasse aux Fantômes de Saint-Claude Saint-Claude a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE