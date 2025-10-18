Jur’Halloween La Chasse aux Fantômes de Saint-Claude Saint-Claude

Chaque année, à l’approche d’Halloween, les esprits, les fantômes, les sorcières et les ogres s’éveillent et errent dans la ville. Cette année, ils sont plus nombreux et joueurs que jamais ! En famille ou entre amis, pars à la chasse aux fantômes dans 12 lieux emblématiques de la ville. A l’aide de la carte, rends-toi à chaque endroit pour relever des défis répondre à une énigme, résoudre un mystère ou accomplir une mission pour attraper ces fantômes malicieux. Ton objectif est simple capturer le plus de fantômes possible ! À la fin, retrouve-nous à l’Office de Tourisme de Saint-Claude (Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h Samedi et Dimanche de 14h à 18h) pour nous raconter ta chasse et nous dire combien de fantômes tu as attrapé ! Une petite surprise t’y attend ! Durée environ 1h15 Escaliers sur le parcours.

Pour participer, téléchargez dès maintenant l’application Jur’Aventures sur Google Play et App Store www.jura-aventures.fr

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans le mystère et la magie d’Halloween à Saint-Claude et dans d’autres villes jurassiennes ! .

Centre ville Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

