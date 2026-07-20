Jur’Handi pop D3 E5 Orgelet

Informations pratiques

Orgelet

Jur’Handi pop

D3 E5 Centre sportif Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Jur’Handi pop le 5 septembre le Centre Sportif de Bellecin accueillera une nouvelle édition de Jur’Handi Pop.

Planning de la journée du samedi

– 10h-10h30 accueil

– 10h30-12h activités

– 12h à 13h30 repas

– 13h30 à 16h30 activités

Jur’Handi Pop revient en 2026 avec la volonté d’organiser un événement inclusif plus populaire mêlant public en situation de handicap et public valide, en organisant une journée ouverte à tous !

Tout au long de cette journée du samedi, le public présent pourra participer gratuitement à de nombreuses activités sportives et de pleine nature.

À travers cette journée grand public, le Comité Départemental Handisport du Jura souhaite promouvoir le plus largement possible la pratique handisport, ou encore sensibiliser le public valide à l’handicap. Le cadre de la base de Bellecin avec son lac de Vouglans se prête à merveille aux disciplines de nature sur terre et surtout sur l’eau. .

D3 E5 Centre sportif Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 53 61 84 antoinelugrand.cdh39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jur’Handi pop

L’événement Jur’Handi pop Orgelet a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE