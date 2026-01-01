Jurisfood à la découverte de l’olaologie avec Jacques Artaud La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Jurisfood à la découverte de l’olaologie avec Jacques Artaud

Lundi 26 janvier 2026 de 11h45 à 14h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2026-01-26 11:45:00

fin : 2026-01-26 14:00:00

2026-01-26

Jacques Artaud est sommelier en huile d’olive, oléiculteur amateur et professeur émérite à l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie à Aix-Marseille Université). Pendant 25 ans, ses recherches ont porté sur les oliviers et l’huile d’olive. Il est aujourd’hui dégustateur au sein de l’un des 3 jurys français (celui d’Aix-en Provence) qui octroient les appellations Vierge , Extra vierge ou… lampante (vouée à la destruction). Il est aussi membre de France Olive et de la Confrérie des Chevaliers de l’olive du pays d’Aix et intervient régulièrement auprès de la répression des fraudes.



Conférence suivie d’une dégustation en entrée libre gratuite

Un buffet partagé est proposé à l’issue de la conférence 28€







Jurisfood est une proposition de CARLINI & Associés Cabinet d’Avocats et des grandes Tables ICI Culture.

Avec le soutien de Les Grandes Tables de la Criée, La Criée, Théâtre National de Marseille, La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme & Aix-Marseille Université.

À suivre, lundi 27 avril 2026 JurisFood Cuisine ayurvédique regards croisés avec Céline Bénichou, praticienne en ayurveda et Auriana Beauté, naturopathe diététicienne. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 33 63 57 criee@lesgrandestables.com

English :

Jacques Artaud is an olive oil sommelier, amateur olive grower and professor emeritus at IMBE

For 25 years, his research has focused on olive trees and olive oil. Today, he is a taster on one of the 3 French juries.

