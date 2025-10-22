Juristes caennais, illustres académiciens Charles Demolombe et Louis Guillouard Maison des avocats Caen

Juristes caennais, illustres académiciens Charles Demolombe et Louis Guillouard

Maison des avocats 3 Avenue de l’Hippodrome Caen Calvados

Début : 2025-10-22 15:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Une conférence présentée par Jean-Pierre Marin et Didier Laforge.

Juristes caennais, illustres académiciens Charles Demolombe et Louis Guillouard fait l’objet d’une conférence animée par Jean-Pierre Marin et Didier Laforge, organisée par l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Rendez-vous à la Maison des Avocats pour découvrir ces figures majeures du droit caennais et de l’académie.

Inscription sur academie-scabl-caen.com .

Maison des avocats 3 Avenue de l’Hippodrome Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 14 16

English : Juristes caennais, illustres académiciens Charles Demolombe et Louis Guillouard

A conference presented by Jean-Pierre Marin and Didier Laforge.

German : Juristes caennais, illustres académiciens Charles Demolombe et Louis Guillouard

Eine von Jean-Pierre Marin und Didier Laforge präsentierte Konferenz.

Italiano :

Conferenza presentata da Jean-Pierre Marin e Didier Laforge.

Espanol :

Conferencia presentada por Jean-Pierre Marin y Didier Laforge.

