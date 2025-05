Jury La Galene Les résultats – La Galerne Le Havre, 11 juin 2025 17:30, Le Havre.

Venez rejoindre les membres du jury pour cette rencontre ouverte à tous ! Attention: début à 17h30.

Les jurés discuteront de leurs lectures, de la sélection, et à la fin de cette rencontre sans les auteurs, le titre du roman plébiscité par les lecteurs sera dévoilé.

Sur inscription

English : Jury La Galene Les résultats

Come and join the members of the jury for this meeting open to all! Please note: starts at 5.30pm.

The jurors will discuss their readings and the selection, and at the end of this meeting without the authors, the title of the novel voted for by the readers will be revealed.

Registration required

German :

Kommen Sie mit den Jurymitgliedern zu diesem für alle offenen Treffen! Achtung: Beginn um 17:30 Uhr.

Die Juroren werden über ihre Lektüre und die Auswahl diskutieren und am Ende des Treffens mit den Autoren wird der Titel des von den Lesern gewählten Romans bekannt gegeben.

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Unitevi ai membri della giuria per questo evento aperto a tutti! Attenzione: l’evento inizia alle 17.30.

I giudici discuteranno delle loro letture e della selezione e, al termine dell’incontro senza gli autori, verrà svelato il titolo del romanzo votato dai lettori.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Acompañe a los miembros del jurado en este acto abierto a todos Atención: el acto comienza a las 17.30 h.

Los miembros del jurado hablarán de sus lecturas y de la selección y, al final del encuentro sin los autores, se desvelará el título de la novela votada por los lectores.

Inscripción obligatoria

