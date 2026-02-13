Jusqu’à l’égalité, Médiathèque de Lille Sud, Lille
Jusqu’à l’égalité, Médiathèque de Lille Sud, Lille mardi 3 mars 2026.
Jusqu’à l’égalité 3 – 14 mars Médiathèque de Lille Sud Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00
Cette exposition intitulée « Jusqu’à l’égalité », créée par l’ONG Plan International France aborde la thématique de l’égalité filles-garçons en présentant les inégalités quant à la situation des filles dans le monde.
Une sélection puisée dans les collections de la médiathèque vous permettra de découvrir et emprunter livres, revues, BD autour de ce thème.
Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec
Une exposition de l’ONG Plan International France à la médiathèque de Lille-Sud
ONG Plan International