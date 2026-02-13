Jusqu’à l’égalité, Médiathèque de Lille Sud, Lille

Jusqu’à l’égalité 3 – 14 mars Médiathèque de Lille Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Cette exposition intitulée « Jusqu’à l’égalité », créée par l’ONG Plan International France aborde la thématique de l’égalité filles-garçons en présentant les inégalités quant à la situation des filles dans le monde.

Une sélection puisée dans les collections de la médiathèque vous permettra de découvrir et emprunter livres, revues, BD autour de ce thème.

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec

Une exposition de l’ONG Plan International France à la médiathèque de Lille-Sud

ONG Plan International